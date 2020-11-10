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В Москве вводятся новые ограничения по коронавирусу

10.11.2020 16:57
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В Москве вводятся новые ограничения по коронавирусу

Власти пытаются оградить бизнес от лишних расходов.

Начиная с 13 ноября 2020 года и по 15 января 2021 года в Москве запретили работу ночных клубов и ресторанов. Теперь все культурно-развлекательные заведения должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введенные ограничения. По его словам руководство столицы пытается оградить бизнес от лишних затрат, связанных с организацией развлекательных мероприятий к Новому году. По его словам, бизнес понес бы большие потери, если бы ограничения ввели непосредственно перед новогодними праздниками, пишет РИА Новости.

Ранее столичный градоначальник сообщил о переводе студентов московских вузов на дистанционное обучение.

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