Премьер предложил Думе кандидатуры новых министров

Ранее стало известно , что президент России Владимир Путин отправил в отставку нескольких министров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил депутатам Государственной думы рассмотреть кандидатуры новых министров. Список уже внесен в Думу. Так, Мишустин просит:

Глава Минэнерго Александр Новак может войти в состав Правительства.

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