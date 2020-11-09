Премьер предложил Думе кандидатуры новых министров
09.11.2020 16:58
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Глава Минэнерго Александр Новак может войти в состав Правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил депутатам Государственной думы рассмотреть кандидатуры новых министров. Список уже внесен в Думу. Так, Мишустин просит:
- утвердить главу Министерства энергетики Александра Новака вице-премьером Правительства, а на его место назначить главу "Русгидро" Николая Шульгинова;
- рассмотреть назначение на пост министра транспорта главу авиакомпании "Аэрофлот" Виталия Савельева;
- назначить главой Министерства природы министра по Арктике Александра Козлова;
- утвердить на место министра строительства кандидатуру его первого заместителя Ирека Файзуллина;
- а главой Минвостокразвития назначить руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку нескольких министров.
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