Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил

Наличие ядерного вооружения является гарантией безопасности для страны.

Во время совещания с руководством Минобороны и главами федеральных ведомств и предприятий ОПК, президент России Владимир Путин сделал заявление по ядерному вооружению страны. Так, президент заявил, что Россия будет модернизировать свои ядерные силы, так как это является гарантией безопасности для страны в современных реалиях. По словам Путина, к такому решению Россию подталкивают современные "военно-политические риски", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия ввела миротворческие силы в Нагорный Карабах.