ЦБ рекомендует ограничить снятие наличных на кассах

Держатели карт одного банка смогут снять не более 5 тыс. рублей за один раз и 30 тыс. рублей за месяц.

В Банке России вынесли рекомендации банкам, участвующим в проекте организации возможности снятия наличных средств на кассах магазинов, установить лимиты на снятие наличности. Так, держатели карт смогут снять не более 5 тыс. рублей за один раз и не более 30 тыс. рублей в месяц. Под действие ограничений попадут в совокупности все карты, выпущенные одной кредитной организацией. Такие рекомендации объяснили необходимостью снизить риски "вовлечения в противоправную деятельность" для торговых сетей, участвующих в проекте, пишет РБК.

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