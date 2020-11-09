Песков рассказал, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой

Кремль надеется, что России удастся наладить диалог с новым главой США, а также нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин поздравит избранного главу США с победой на президентских выборах после официального подведения итогов голосования. По его словам, российская сторона считает правильным дождаться официальных результатов, поскольку действующий американский президент Дональд Трамп собирается отстаивать свою победу в суде. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему лидер России поздравил Дональда Трампа с победой до официального объявления результатов голосования. Также представитель Кремля добавил, что именно из-за процедуры юридического оспаривания Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с избранием на пост главы США, пишет "Интерфакс".

Напомним, что в Америке 3 ноября прошли выборы президента. Уточняется, что главными претендентами на должность лидера страны являются демократ Джо Байден и нынешний глава США, республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин собирается отправить в отставку четырех министров.