Попова: необходимо усилить режим ограничений в некоторых регионах

Речь идет о тех субъектах, показатели заболеваемости в который превышают срединие по России.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что необходимо усиливать ограничения и вводить дополнительные меры контроля в тех регионах, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают средние по стране. Среди таких регионов Попова назвала Магаданскую, Архангельскую, Ульяновскую, Сахалинскую, Костромскую, Иркутскую, Пензенскую области, Забайкальский край, Карачаево-Черкесскую Республику, Коми, Хакасию и Ингушетию. При этом Попова отметила, что в данных регионах практически отсутствуют санкции за нарушения установленного санитарно-эпидемиологического режима, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки в России выявлено более 21,7 тыс. инфицированных коронавирусом.