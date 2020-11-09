Макрон планирует провести телефонный разговор с Байденом

Клеман Бон надеется, что после американских президентских выборов отношения Франции и США продолжат улучшаться.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в воскресенье, 8 ноября, в эфире телеканала CNews рассказал, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует на этой неделе провести телефонный разговор с кандидатом в президенты США от демократической партии Джо Байденом. Отмечается, что глава Франции намеревается обсудить сотрудничество Евросоюза и США. По словам Бона, Вашингтон является важным союзником Парижа и всей Европы, а также он надеется, что отношения двух стран продолжат улучшаться с приходом к власти Байдена, пишет ТАСС.

Напомним, что Макрон 7 ноября поздравил американского демократа с избранием на пост главы США после того, как Байден объявил о своей победе на президентских выборах.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что 7 ноября лидер Франции и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры.