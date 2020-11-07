Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона

Лидеры подтвердили свою решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Сегодня, 7 ноября, состоялся телефонный разговор лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры состоялись по инициативе французской стороны. Президенты обсудили важнейшие проблемы международной повестки, а также двусторонние отношения стран. Так, в ходе переговоров, лидеры выразили готовность продолжать борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, подтвердили приверженность договоренностям по ситуации на Украине, достигнутым в "нормандском формате", выразили необходимость немедленного прекращения огня и возобновления переговоров в Нагорном Карабахе, отметили солидарность в ливийском вопросе, а также обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

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