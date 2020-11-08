Экс-сенатор США спрогнозировал курс Байдена в отношении СП-2

Ричард Блэк считает, что Джо Байден, возможно, предложит властям США отказаться от санкций против второй ветки газопровода.

Экс-сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк сообщил изданию РИА Новости, что заявивший о своей победе на выборах лидера США Джо Байден позволит Российской Федерации и Германии завершить строительство энергетического проекта "Северный поток-2", так как он не связан с нефтегазовой промышленностью. Блэк полагает, что, скорее всего, Байден будет "достаточно тихо" торговаться с Москвой по данному вопросу для получения каких-либо выгод для Вашингтона.

Ранее российский сенатор Андрей Климов выразил мнение, что в США усилятся настроения против России, если американским президентом станет Байден.