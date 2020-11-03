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Рубль ожидает крупнейший обвал после выборов в США

03.11.2020 16:50
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Рубль ожидает крупнейший обвал после выборов в США

Курс рубля в районе 100 рублей за доллар и 115-117 за евро вполне реален.

Аналитики прогнозируют крупнейший обвал российской национальной валюты в случае победы на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Так, управляющий партнер инвестиционной компании Exante Алексей Кириенко считает, что в случае победы Байдена мы может увидеть евро в районе 100 рублей, а доллар - 86 рублей. А руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев полагает, что курс рубля около 100 рублей за доллар и 115-117 за евро вполне реален, так как Байден, по прогнозам экспертов, может ввести санкции против госдолга России и снять санкции с Ирана, что приведет к падению цен на нефть.

В случае же победы действующего президента США Дональда Трампа, по словам Разуваева, курс рубля установится в районе 70-72 за доллар и 81-83 за евро к концу текущего года, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле прокомментировали падение курса рубля.

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