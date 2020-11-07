Пушков оценил вероятность раскола США

Президентские выборы серьезно ослабили Соединенные Штаты.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил непрекращающиеся разговоры о том, что в США может начаться гражданская война, об ожидаемом крахе Соединенных Штатов, как государства или расколе страны, которые появились на фоне выборов нового американского президента. Политик считает, что не произойдет "ни того, ни другого, ни третьего", так как нет никаких предпосылок для развития подобных сценариев. При этом Пушков согласился с выводом о том, что эти президентские выборы серьезно ослабили Штаты, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, победа Джо Байдена в президентских выборах в США будет способствовать укреплению рубля.