Назван самый опасный симптом коронавируса

Учащенное дыхание свидетельствует о дыхательной недостаточности.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал один из самых опасных симптомов коронавирусной инфекции. По его словам таким настораживающим симптомом является одышка. Эксперт подчеркнул, что при повышении температуры у человека затрудняется дыхание, но если частота дыхания превышает 16 - 20 вдохов в минуту это говорит о начале дыхательной недостаточности. А вот если становится трудно дышать без повышения температуры и присоединяется тахикардия, то необходимо срочно вызывать врача и делать КТ легких, пишет Лента.ру.

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