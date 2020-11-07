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Назван самый опасный симптом коронавируса

07.11.2020 13:36
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Назван самый опасный симптом коронавируса

Учащенное дыхание свидетельствует о дыхательной недостаточности.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал один из самых опасных симптомов коронавирусной инфекции. По его словам таким настораживающим симптомом является одышка. Эксперт подчеркнул, что при повышении температуры у человека затрудняется дыхание, но если частота дыхания превышает 16 - 20 вдохов в минуту это говорит о начале дыхательной недостаточности. А вот если становится трудно дышать без повышения температуры и присоединяется тахикардия, то необходимо срочно вызывать врача и делать КТ легких, пишет Лента.ру.

Ранее врачи назвали продукты, которые запрещено употреблять при коронавирусе.

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