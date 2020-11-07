За сутки в России обнаружено более 20 тыс. инфицированных коронавирусом

Количество смертей от коронавируса превысило 30 тыс. человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки медики обнаружили 20396 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 5829 случаев заражения зарегистрировано в Москве, 1258 инфицированных обнаружено в Санкт-Петербурге, а 629 новых случаев заражения отмечено в Подмосковье.

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 1753836 человек, выздоровело 1312927, скончался 30251 пациент.

Ранее эксперт назвал самый опасный симптом коронавирусной инфекции.