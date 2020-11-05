В Германию направились два судна РФ, способные достроить СП-2

05.11.2020 13:11 Комментарии

С октября этого года в порту Мукран уже находятся суда снабжения "Финвал" и "Умка", а также трубоукладчик "Академик Черский".

По информации портала отслеживания судов Marine Traffic, российский многофункциональный корабль "Артемис Оффшор" и судно снабжения "Остап Шеремета", способные завершить строительство энергетического проекта "Северный поток-2", взяли курс на Германию. Уточняется, что они должны прибыть в немецкий порт Мукран, который является логистической базой для второй ветки газопровода, в пятницу, 5 ноября, пишет РИА Новости. Ранее "Капитал страны" сообщал, что Белоруссия хочет приобрести месторождение нефти на территории России.