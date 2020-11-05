Собянин заявил о росте госпитализаций по COVID-19 в Москве

На этой неделе в столице снова наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не расслабляться, так как коронавирус "никуда не ушел". По его словам, хотя обстановка в столице с коронавирусом была стабильной в течение двух прошедших недель, тем не менее на этой неделе происходит увеличение количества случаев госпитализации пациентов. Собянин отметил необходимость мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией, пишет РИА Новости.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от поездок за границу.