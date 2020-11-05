МИД снова призывает россиян отказать от поездок за границу

Сбылись наихудшие прогнозы экспертов о приходе второй, более сильной волны коронавируса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова обратилась к россиянам с просьбой отложить поездки за границу. По ее словам, сбылись наихудшие предсказания экспертов о приходе более сильной второй волны коронавируса. Захарова отметила, что в Европе, которая стала эпицентром распространения вируса, власти начинают вводить повторный карантин из-за "стремительного ухудшения" эпидемиологической ситуации по COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле дали оценку ситуации с распространением коронавируса в России.