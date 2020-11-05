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Минск может приобрести месторождение нефти в России

05.11.2020 09:54
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Минск может приобрести месторождение нефти в России

Более детальное обсуждение вопроса о покупке Белоруссией нефтяного месторождения в России запланировано на ближайшие переговоры.

Белорусское агентство БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы Белоруссии, сообщило, что 4 ноября лидер республики Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого стороны затронули нефтяной вопрос. Отмечается, что Лукашенко предложил Путину купить месторождение нефти на российской территории. По словам белорусского лидера, глава РФ поддержал идею о приобретении Минском нефтяного месторождения в России, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что рубль ожидает крупнейший обвал после американских президентских выборов.

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