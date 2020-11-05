Дистанционное обучение для московских старшеклассников продлили

Сергей Собянин заверил, что столичные власти сделают все возможное для того, чтобы дистанционное обучение не привело к снижению качества образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить еще на 2 недели удаленный формат обучения для столичных школьников старших классов (с 6 по 11) из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Таким образом, учащиеся будут заниматься дистанционно с 9 по 22 ноября 2020 года. Об этом в четверг, 5 ноября, Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что к весне следующего года количество зараженных коронавирусом нового типа начнет снижаться.