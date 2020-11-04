Роспотребнадзор: к весне ожидается снижение заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом снизится до показателей прошедшего лета.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда в России пойдет на спад количество инфицированных коронавирусом. По его словам, согласно прогнозам специалистов ведомства, спада числа инфицированных COVID-19 на территории России можно ожидать к весне следующего года. При этом Горелов подчеркнул, что показатели заболеваемости снизятся до цифр прошедшего лета, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России отмечено рекордное количество инфицированных коронавирусом за сутки.