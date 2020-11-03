Названы две главные проблемы в борьбе с COVID-19

В последнее время нагрузка на врачей кратно возросла.

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова назвала две главные проблемы, с которыми сталкивается ведомство в борьбе с распространением коронавируса в России. По ее словам, больше всего проблем возникает с тем, что российские медучреждения слишком сильно загружены, а вот второй проблемой Куликова считает нехватку профессиональных медицинских кадров, пишет ТАСС.

Напоминаем, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России выявлено 18648 новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки, а общее число зараженных достигло 1673686 человек.