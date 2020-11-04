Суточное число инфицированных COVID-19 в России приблизилось к 20 тыс.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом на территории России достигло 1693454.

За минувшие сутки в России снова обнаружено рекордное количество инфицированных коронавирусом. Так, медики отметили 19768 новых случаев заражения COVID-19 на территории нашей страны. Больше всего инфицированных коронавирусом в столице. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Москве за сутки обнаружено 5826 зараженных. 1031 случай инфицирования зафиксирован в Санкт-Петербурге, 569 зараженных обнаружено в Подмосковье.

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 1693454 человек, выздоровел 1266931, скончалось 29217.

Ранее в Минздраве сообщили, что на фоне распространения коронавируса россияне стали принимать больше антибиотиков.