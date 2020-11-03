Россияне стали употреблять больше антибиотиков

Прием лекарств вырос на фоне коронавирусной инфекции.

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова рассказала о том, что россияне стали принимать больше антибиотиков на фоне распространения на территории нашей страны коронавирусной инфекции. Эксперт отметила, что в результате таких непродуманных действий, ведь антибиотики бесполезны при коронавирусе, в России может серьезно вырасти антибиотикорезистентность, что будет представлять серьезную проблему при лечении тех заболеваний, при которых прием антибиотиков является обязательным, пишет РИА Новости.

Ранее Минздрав назвал главные проблемы в борьбе с коронавирусом в России.