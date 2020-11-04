Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах

По предварительным данным, во всех штатах, где все еще проходит подсчет голосов, с небольшим отрывом лидирует Трамп.

Выступая перед своими избирателями действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах нового главы Соединенных Штатов. По его словам, согласно предварительным данным он побеждает во всех штатах, где продолжается подсчет голосов избирателей. Трамп уже готов объявить о своей победе в президентских выборах с "феноменальными результатами", но ему мешает задержка в подсчете бюллетеней. При этом Трамп заявил, что республиканцы хотят завершить процесс голосования, так как члены его партии не хотят, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, рубль ожидает крупнейший обвал после выборов в США.