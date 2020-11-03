Граждане США выбирают нового президента

Первые результаты выборов будут известны после 3:00 мск 4 ноября.

Сегодня, 3 ноября в США проходят выборы президента. Первый избирательный участок открылся в 8:00 мск в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, а первые результаты выборов мы сможем узнать после 3:00 мск 4 ноября. В этом году за пост президента Соединенных Штатов борются действующий американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия) и кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом выборы президента США являются не прямыми. После того, как произойдет подсчет голосов в каждом штате, будут избраны 538 выборщиков, которые и будут выбирать нового президента. Однако выборщики должны голосовать в соответствии с результатами голосования в том штате, от которого они избраны. Голосование выборщиков пройдет 14 декабря, а инаугурация нового, 46 президента США состоится 20 ноября, пишет РБК.

Ранее Джо Байден назвал Россию главной угрозой Соединенных Штатов.