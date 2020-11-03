Лавров: жестов доброй воли в адрес ЕС не будет

Россия не виновата в ухудшении отношений с Евросоюзом.

Российская сторона будет вести диалог с Европейским союзом исключительно на принципах равноправия, взаимности и с учетом интересов друг друга. С таким заявлением выступил глав МИД России Сергей Лавров. При этом политик подчеркнул, что в ЕС должны понимать, что никаких "жестов доброй воли" или односторонних уступок со стороны России не будет. Лавров отметил, что Россия готова подождать, когда среди европолитиков возобладает здравый смысл и что отношения между Москвой и ЕС находятся в кризисе не по вине российской стороны, пишет ТАСС.

Ранее ЕС пригрозил Венгрии административными мерами в том случае, если власти страны закупят у России вакцину от коронавируса.