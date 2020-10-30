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ЕС грозит Венгрии мерами из-за покупки российской вакцины

30.10.2020 17:28
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ЕС грозит Венгрии мерами из-за покупки российской вакцины

В отношении Венгрии будут введены административные меры из-за приобретения российской вакцины от коронавируса.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия не имеет права покупать российские или китайские вакцины от коронавируса. По его словам, венгерские власти могут использовать только те препараты, которые прошли обязательную сертификацию на территории Евросоюза. При этом Мамер подчеркнул, что в том случае, если Венгрия купит у России или Китая вакцину от коронавируса, ЕС введет в отношении страны административные меры, пишет РБК.

Ранее стало известно, что массовая вакцинация в Москве начнется уже в следующем месяце.

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ЕС не будет использовать российские вакцины от коронавируса
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