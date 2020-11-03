Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
03 НОЯ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 НОЯ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ВОЗ: ситуация с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет тяжелой

03.11.2020 13:01
Комментарии
ВОЗ: ситуация с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет тяжелой

Мелита Вуйнович отметила, что некоторые страны находятся в довольно трудном положении из-за коронавируса.

Сейчас весь мир, особенно северное полушарие, переживает критический этап пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, следующие несколько месяцев ситуация с распространением COVID-19 будет очень сложной. Кроме того Вуйнович добавила, что уровень смертности остается стабильным, несмотря на резкое увеличение заболеваемости коронавирусом, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин упростил правила маркировки лекарственных препаратов на территории страны.

Комментировать (без регистрации)
В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице

Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице
Экономика

Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин

Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин
Политика

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти
Экономика

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Новости дня

15:51 Граждане США выбирают нового президента Граждане США выбирают нового президента
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:46 Названы две главные проблемы в борьбе с COVID-19 Названы две главные проблемы в борьбе с COVID-19
11:01 В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек
10:47 Премьер упростил правила маркировки лекарств Премьер упростил правила маркировки лекарств
10:14 Рогозин рассказал о непростых отношениях "Роскосмоса" с Минфином Рогозин рассказал о непростых отношениях "Роскосмоса" с Минфином
09:19 Граждан РФ предупредили о риске заражения COVID-19 в лифте Граждан РФ предупредили о риске заражения COVID-19 в лифте
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 НОЯ, 19:04 Рогозин ответил на критику президента Рогозин ответил на критику президента

Узнай, страна!

10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09:37 Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии
08:54 Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
02 НОЯ, 13:39 Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
30 ОКТ, 16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter