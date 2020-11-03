ВОЗ: ситуация с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет тяжелой

Мелита Вуйнович отметила, что некоторые страны находятся в довольно трудном положении из-за коронавируса.

Сейчас весь мир, особенно северное полушарие, переживает критический этап пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, следующие несколько месяцев ситуация с распространением COVID-19 будет очень сложной. Кроме того Вуйнович добавила, что уровень смертности остается стабильным, несмотря на резкое увеличение заболеваемости коронавирусом, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин упростил правила маркировки лекарственных препаратов на территории страны.