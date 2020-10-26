Байден: Россия является главной угрозой для США

Россия угрожает безопасности США, а также стабильности союзов страны.

По словам кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байдена, Россия представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Угроза России рассматривается политиком с точки зрения нарушения безопасности страны и союзнических отношений США. Также угрозой для Штатов Байден признал политику Дональда Трампа, который, по его мнению, "приветствует каждого диктатора". А вот Китай, считает Байден, является самым главным конкурентом, отметив, что отношения с Пекином будут развиваться в зависимости от той политики, которую поведет Вашингтон, пишет РБК.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии планирует поставить точку в вопросе с Курильскими островами.