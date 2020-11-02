Рогозин ответил на критику президента

Утверждение программ развития космоса затягивается со стороны Правительства.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику главы государства Владимира Путина, который поинтересовался, почему до сих пор не согласованы программы разработки сверхтяжелой ракеты проекта "Сфера" и развития ГЛОНАССа. По словам главы ведомства, с утверждением программ тянет Правительство, а его организация представила все необходимые проекты на рассмотрение кабмина еще в августе текущего года. При этом Рогозин выразил надежду на то, что после сегодняшнего разговора согласование всех программ пройдет в короткие сроки, пишет РИА Новости.

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