Девальвация рубля ударила по промышленности России 47 0 Экономика

Российские власти неоднократно заявляли, что девальвация рубля на 25% с начала года может стать конкурентным преимуществом для отечественной промышленности. Чиновники снова вспомнили слово из 2014 года «импортозамещение» и стали рассказывать о снижении зависимости страны от импорта. Однако исследование деловой активности HIS Markit показало, что обесценение рубля в сентябре на 7% привело к падению промышленного производства в октябре. Компании стали повышать цены, перекладывая растущие издержки на клиентов, а те – отказываться от товаров и бить по спросу.