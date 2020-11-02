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Девальвация рубля ударила по промышленности России

2 Ноября 2020 47 0 Экономика
Девальвация рубля ударила по промышленности России

Российские власти неоднократно заявляли, что девальвация рубля на 25% с начала года может стать конкурентным преимуществом для отечественной промышленности. Чиновники снова вспомнили слово из 2014 года «импортозамещение» и стали рассказывать о снижении зависимости страны от импорта. Однако исследование деловой активности HIS Markit показало, что обесценение рубля в сентябре на 7% привело к падению промышленного производства в октябре. Компании стали повышать цены, перекладывая растущие издержки на клиентов, а те – отказываться от товаров и бить по спросу.

Ловушка для российской промышленности

  • Девальвация рубля несет серьезную угрозу промышленности России. Октябрь это наглядно продемонстрировал: после обесценения российской валюты на 7% в сентябре индекс деловой активности HIS Markit в следующем месяце упал с 48,9 до 46,9 пункта. При этом индекс отражает объем производства, заказов, занятности и настроений крупного бизнеса. Таким образом, в октябре уровень индекса стал худшим с мая. В свою очередь, в мае промышленность падала после мартовской девальвации рубля и «нерабочего месяца» в апреле.
  • По словам промышленников, главная проблема для них – девальвация рубля и трудности логистики во время пандемии. Расходы на производство продукции растут из-за подорожания импортных составляющих и нехватки поставщиков. Вместе с тем цены на сырье находятся на пике с августа 2018 года. Это давит на компании и вынуждает их повышать цены на свои товары. В результате уровень инфляции цен на выпускаемую продукцию достиг максимума с февраля 2019 года, отмечает IHS Markit.
  • Пытаясь сэкономить на издержках, компании сокращают персонал. Как итог – уровень занятости в промышленности в октябре снова упал. Места уволенных «по собственному желанию» не восполняются из-за растущих свободных мощностей и сокращения расходов, отмечают эксперты IHS Markit. Они ожидают продолжение промышленного спада в России вплоть до второго квартала 2021 года.
  • Однако в правительстве не видят этих проблем. Официальная статистика не зафиксировала спада в российской промышленности. С января по сентябрь выпуск равен показателю прошлого года. То есть рост находится на уровне 0%. В октябре Росстат пересмотрел всю статистику по промышленности и улучшил показатели за каждый месяц. При этом ведомство обвинило в первоначальной неправильной оценке самих производителей – они предоставляли заниженные данные.
  • Вместе с тем, рубль продолжает падать – 2 ноября он преодолел психологически важную отметку и опустился ниже 80 руб. за доллар.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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