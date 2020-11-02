В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 18257 человек

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 1655038 человек.

На территории РФ за прошедшие 24 часа российские медики зафиксировали 18257 новых случаев инфицирования COVID-19, это максимум за весь период пандемии. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением данного заболевания. Отмечается, что больше всего зараженных было выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556).

Таким образом, на 2 ноября 2020 года общее количество инфицированных в России составило 1655038 человек, 1236033 пациента вылечились, 28473 больных умерли от вируса.

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусной инфекции могут сохраняться до пяти месяцев.