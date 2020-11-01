В Турции от COVID-19 скончались 11 россиян

За весь период курортного сезона на территории Турции коронавирус обнаружили у 326 граждан России.

Пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила изданию РИА Новости, что с начала августа текущего года в Турции от коронавируса нового типа скончались 11 российских граждан. Также она отметила, что за все время открытия курортного сезона на турецкой территории инфекцию COVID-19 обнаружили у 326 россиян.

Ранее "Капитал страны" писал, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом нового типа.