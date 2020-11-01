В России за сутки обнаружили рекордное число случаев COVID-19

На сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом составило 1636781 человек.

В воскресенье, 1 ноября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за минувшие 24 часа российские врачи обнаружили рекордное количество человек с положительными тестами на коронавирус - 18665. Добавляется, что больше всего заболевших медики зарегистрировали в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896) и Подмосковье (545).

Таким образом, всего с начала пандемии в России отмечено 1636781 случай заражения COVID-19, 1225673 человека выздоровели, 28235 пациентов стали жертвами вируса.

Ранее стало известно, что люди, которые носят очки, а не контактные линзы, в пять раз реже заражаются инфекцией COVID-19.