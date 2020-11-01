Собянин: в Москве ситуация с COVID-19 не осложняется

Сергей Собянин сообщил, что созданные в городе резервные госпитали для инфицированных будут работать в полном объеме до окончания пандемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ранее принятые антикоронавирусные меры в столице оказались довольно эффективными. По мнению градоначальника, это дает надежду на то, что ситуация по инфекции COVID-19 в мегаполисе не будет осложняться. Кроме того Собянин подчеркнул, что на обстановку по коронавирусу нового типа могут влиять другие факторы, например, сезонное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мэр заключил, что на данный момент ученые не знают, как именно COVID-19 может себя повести в указанный период, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские врачи зарегистрировали рекордное число случаев коронавируса.