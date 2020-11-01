Премьеру Армении понятна позиция России по Карабаху

Армянские власти отдают себе отчет в том, что РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Al Jazeera рассказал, что понимает нейтральную позицию России, которую страна занимает вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, армянские власти отдают себе отчет в том, что российская сторона является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, поэтому в силу своего статуса РФ обязана сохранять определенный нейтралитет в таких вопросах, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 31 октября власти Армении попросили президента России Владимира Путина провести консультации для определения помощи, которую Москва может оказать Еревану. В свою очередь в МИД РФ ответили, что страна готова поддержать Армению в случае, если военные действия переместятся на армянскую территорию.

Ранее Кремль озвучил условие ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.