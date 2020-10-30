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Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

30.10.2020 15:59
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Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

Миротворческий контингент России может быть введен на конфликтную территорию только с согласия всех сторон конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о тех условиях, при которых российские миротворцы могут быть направлены в Нагорный Карабах. По его словам, Россия действительно может пойти на введение миротворческого контингента в регион, но только при условии, что данные действия будут согласованы и с Арменией и с Азербайджаном. При этом известно, что Армения готова поддержать введение российских миротворцев в Карабах, а вот согласие от азербайджанской стороны не получено, пишет РИА Новости.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

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