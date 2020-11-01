Силуанов: санкции способствуют развитию экономики России

Ограничительные меры со стороны западных стран в отношении РФ помогают развивать российские экономические отрасли.

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов в интервью каналу "Россия 1" рассказал, что сейчас наша страна живет в эпоху западных санкций, которые создают определенные ограничения для российской стороны. Тем не менее, министр считает, что подобного рода меры способствуют развитию национальной экономики.

"Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами", - цитирует издание РИА Новости слова Антона Силуанова.

Напоминаем, что ранее лидер России Владимир Путин внес в Госдуму конституционные поправки о пожизненном сенаторстве для бывшего президента страны.