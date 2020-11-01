Президент внес в ГД поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента

Внесенный проект поправок распространяется не только на Владимира Путина, но и на Дмитрия Медведева, который ранее занимал пост главы России.

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу России конституционные поправки, которые позволяют главе государства стать пожизненным сенатором по истечению срока службы на посту президента или досрочно при подаче соответствующего заявления в течение трех месяцев после отставки. Отмечается, что данный статус сохраняет "президентские" социальные гарантии, включая неприкосновенность и денежное содержание, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило порядок оформления пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.