Названа самая лучшая валюта для сбережений

В ноябре стоит обратить внимание на российский рубль, евро и китайский юань.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, какая валюта может стать самой перспективной для хранения сбережений в ноябре текущего года. По его мнению, это российский рубль. Эксперт подчеркнул, что фундамент российской экономики достаточно устойчив, а при нормализации международной обстановки рубль может укрепить свои позиции. Также Зельцер посоветовал обратить внимание на евро или китайский юань, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что России удастся сохранить стабильность национальной валюты.