В России создадут две новые экономические зоны

Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в России двух особых экономических зон. Первая зона промышленно-производственного типа будет расположена в Ковровском районе Владимирской области. Известно, что на территории разместятся компании, занимающиеся изготовлением мебели, текстиля и пенополиуретана, и завод среднего машиностроения.

Вторую зону разместят в городском округе Домодедово Московской области. Сообщается, что на территории ОЭЗ "Максимиха" разместятся компании занятые в пищевой и обрабатывающей промышленности, а также будет возведен терминально-логистический центр, пишет РИА Новости.

А в Ленинградской области построили крупнейший в Северо-Западном регионе России распределительный центр, площадь которого составляет 70 тыс. кв. метров.