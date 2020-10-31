Вакцину "Спутник V" начали тестировать на добровольцах старше 60 лет
Первым 28 добровольцам уже ввели препарат.
Руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал о том, что 28 октября в России приступили к тестированию вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет. По его словам препарат введен первым 28 пациентам, которые находятся в стационаре под постоянным наблюдением медиков. Эксперт отметил, что все участники испытаний перенесли введение препарата хорошо и врачи не отметили никаких побочных реакций, включая повышение температуры или покраснения кожных покровов в месте введения вакцины, пишут Известия.
Как ранее сообщал Капитал страны, массовая вакцинация жителей начнется в Москве в течение ближайшего месяца.
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