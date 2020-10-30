Эпидемиолог назвала срок максимальной заразности людей с COVID-19

Наталья Пшеничная напомнила, что коронавирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, поэтому гражданам следует носить медицинские маски.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что человек, инфицированный коронавирусом нового типа, является наиболее заразным для окружающих за 2 дня до появления первых симптомов COVID-19, а также в первый день болезни. Кроме того она подчеркнула, что гражданин, зараженный коронавирусом, может передавать инфекцию за 3-4 дня (редко за 7 дней) до проявления признаков данного заболевания и в течение первых 5 дней болезни. По словам Пшеничной, после этого периода человек становится незаразным (передача вируса маловероятна) для окружающих людей, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что около трети жителей России в панике начали скупать продукты первой необходимости и непродовольственные товары, поскольку опасаются введения повторного карантина из-за COVID-19.