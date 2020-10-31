Россиянам обещают теплую зиму

Средняя температура будет соответствовать или немного превышать климатическую норму.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян этой зимой. Так, согласно прогнозам специалистов, зима в этом году будет достаточно теплой, но не без кратковременных заморозков. По его словам, средняя температура в декабре ожидается выше нормы, а наиболее высокие показатели будут в Якутии, на севере Западной Сибири и Красноярского края. Январь также порадует отсутствием сильных морозов. Средняя температура в первом месяце 2021 года будет соответствовать климатической норме, а на юге европейской части страны даже немного превысит норму. Февраль также в основном будет теплым, особенно на территории европейской части России, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что начиная со 2 ноября в Подмосковье будет введена обязательная самоизоляция для пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями.