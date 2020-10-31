Обязательная самоизоляция для пожилых будет введена в Подмосковье

Режим ограничений вводится со 2 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение ввести обязательную изоляцию для жителей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Тем не менее им будут разрешены прогулки и походы в магазин, не будут блокировать и социальные карты. Объясняя принятое решение губернатор сообщил, что люди из данных групп болеют более длительное время и переносят инфекцию тяжелее других. Также разрешено перевести на дистанционное обучение школьников, которые проживают в одной квартире с людьми, требующими наибольшей защиты в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, пишет РБК.

Ранее стало известно, что примерно через месяц москвичам будет доступна массовая вакцинация от коронавируса.