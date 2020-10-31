В России за сутки выявлено 18140 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее число зараженных в России превысило 1,6 млн человек.

За прошедшие сутки на территории России медики обнаружили 18140 новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, наибольшее количество зараженных выявлено в Москве. Так, в столице обнаружено 4952 инфицированных, в Санкт-Петербурге отмечено 854 новых случая заражения, а в Подмосковье - 535.

При этом общее число случаев инфицирования коронавирусом на территории России составило 1618116, выздоровело 1215414 человек, скончалось 27990.

Как ранее сообщал Капитал страны, начиная со 2 ноября в Подмосковье будет введена обязательная самоизоляция для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.