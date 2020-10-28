Путин и Эрдоган обсудили по телефону карабахский конфликт

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Турции.

Во вторник, 27 октября, российский глава Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что во время переговоров президенты стран обсудили проблему нагорно-карабахского конфликта. Также Владимир Путин рассказал лидеру Турции о контактах с руководством Армении и Азербайджана и предпринимаемых мерах для скорейшего урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того глава российского государства выразил озабоченность из-за того, что военные действия в зоне конфликта между Баку и Ереваном не прекращаются и более масштабным вовлечением в боевые столкновения террористов с Ближнего Востока.

Напомним, что ранее Ереван обвинил Баку в очередном нарушении режима тишины в Карабахе.