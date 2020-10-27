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Работающих пенсионеров оставили без индексации пенсий

27.10.2020 21:48
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Работающих пенсионеров оставили без индексации пенсий

Сейчас необходимо поддерживать индексацию пенсий неработающих пенсионеров.

По итогам встречи фракции ЛДПР с главой Минфина Антоном Силуановым стало известно, что Министерство финансов отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такое решение принято исходя из того, что в сегодняшних реалиях необходимо поддерживать индексацию пенсий выше инфляции для неработающих пенсионеров. Также в министерстве подчеркнули, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо выделить порядка 400 млрд рублей в год, а найти эти деньги в условиях кризиса сложно, пишет ТАСС.

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