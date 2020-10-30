Некоторые россияне в панике начали скупать продукты из-за COVID-19

Почти треть граждан России готовятся к повторному введению тотальных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

Совместное исследование агентства маркетинговых исследований ResearchMe и агрегатора объявлений "Юла", которое имеется в распоряжении РБК, показало, что 20% российских граждан, опасаясь введения нового жесткого режима ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции, начали закупать различные продукты питания впрок. Отмечается, что 12% жителей страны приобретают не только предметы первой необходимости, но и непродовольственные товары на случай очередного закрытия магазинов.

Ранее сообщалось, что российский глава Владимир Путин исключил введение на территории России жестких антикоронавирусных мер, влияющих на работу бизнеса.