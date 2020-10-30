Некоторые россияне в панике начали скупать продукты из-за COVID-19
Почти треть граждан России готовятся к повторному введению тотальных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
Совместное исследование агентства маркетинговых исследований ResearchMe и агрегатора объявлений "Юла", которое имеется в распоряжении РБК, показало, что 20% российских граждан, опасаясь введения нового жесткого режима ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции, начали закупать различные продукты питания впрок. Отмечается, что 12% жителей страны приобретают не только предметы первой необходимости, но и непродовольственные товары на случай очередного закрытия магазинов.
Ранее сообщалось, что российский глава Владимир Путин исключил введение на территории России жестких антикоронавирусных мер, влияющих на работу бизнеса.
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Не из за короновируса..а из за того что СМИ во всех изданиях кричат о грядущем Пред Новогоднем ПОВЫШЕНИИ ЦЕН.. как на продукты так и на товары (в том числе и Первой необходимости.) . включая Лекарства.. так что Ковид Ковидом а цены на продукты это совсем другая печальная история..