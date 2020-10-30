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Пшеничная: на пике COVID-19 может быть 20 тыс. новых случаев в сутки

30.10.2020 10:18
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Пшеничная: на пике COVID-19 может быть 20 тыс. новых случаев в сутки

Нормализация ситуации с коронавирусом начнется после того, когда в течение 8 дней суточные показатели заболеваемости будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать 1.

В России на пике заболеваемости коронавирусом российские врачи за сутки могут выявлять около 20 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом изданию РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что после выхода страны на плато по коронавирусу начнется процесс нормализации ситуации с COVID-19, однако при условии, что все жители России будут внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

Ранее Наталья Пшеничная назвала срок максимальной заразности людей, заболевших коронавирусом.

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