Минтруд не поддержал ранговую систему выплаты пенсий

В России пенсии начисляются в зависимости от зарплаты и суммы отчислений.

В пресс-службе Минтруда дали комментарий по предложению ввести в России ранговую систему пенсионных выплат, предложенную Госдумой России. Так, в ведомстве напомнили, что размеры пенсионных начислений в нашей стране являются дифференцированными и в настоящее время, согласно законодательству, пенсии начисляются в зависимости от того, какая величина заработной платы и общая сумма пенсионных отчислений были у конкретного пенсионера, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее в Государственной думе России предложили ввести в стране ранговую систему начисления пенсионных выплат.